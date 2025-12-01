Preço de Saturn AI hoje

O preço ao vivo de Saturn AI (SATAI) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SATAI para USD é de -- por SATAI.

Saturn AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,534.83, com um fornecimento em circulação de 420.69B SATAI. Nas últimas 24 horas, SATAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SATAI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Saturn AI (SATAI)

Capitalização de mercado $ 11.53K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.53K Fornecimento Circulante 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0

