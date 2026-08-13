Preço de Satu Wallet Token hoje

O preço ao vivo de Satu Wallet Token (SATU) hoje é $ 0, com uma variação de 2.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SATU para USD é de $ 0 por SATU.

Satu Wallet Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 47,687, com um fornecimento em circulação de 974.14M SATU. Nas últimas 24 horas, SATU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SATU movimentou-se -- na última hora e -8.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Satu Wallet Token (SATU)

Capitalização de mercado $ 47.69K$ 47.69K $ 47.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 48.36K$ 48.36K $ 48.36K Fornecimento Circulante 974.14M 974.14M 974.14M Fornecimento total 987,964,028.398345 987,964,028.398345 987,964,028.398345

A capitalização de mercado atual de Satu Wallet Token é $ 47.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SATU é 974.14M, com um fornecimento total de 987964028.398345. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 48.36K.