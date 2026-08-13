Preço de Satozhi hoje

O preço ao vivo de Satozhi (SATOZ) hoje é $ 0.00495593, com uma variação de 0.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SATOZ para USD é de $ 0.00495593 por SATOZ.

Satozhi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 76,494, com um fornecimento em circulação de 15.43M SATOZ. Nas últimas 24 horas, SATOZ foi negociado entre $ 0.00494498 (mínimo) e $ 0.00498627 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.92, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00490497.

No desempenho de curto prazo, SATOZ movimentou-se -0.00% na última hora e -0.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.27K.

Informações de mercado de Satozhi (SATOZ)

Capitalização de mercado $ 76.49K$ 76.49K $ 76.49K Volume (24h) $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.49K$ 76.49K $ 76.49K Fornecimento Circulante 15.43M 15.43M 15.43M Fornecimento total 15,434,772.40695689 15,434,772.40695689 15,434,772.40695689

A capitalização de mercado atual de Satozhi é $ 76.49K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.27K. A oferta em circulação de SATOZ é 15.43M, com um fornecimento total de 15434772.40695689. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 76.49K.