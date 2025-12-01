Preço de SatoshitCoin hoje

O preço ao vivo de SatoshitCoin (SATOSHIT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SATOSHIT para USD é de -- por SATOSHIT.

SatoshitCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,542.93, com um fornecimento em circulação de 1.00B SATOSHIT. Nas últimas 24 horas, SATOSHIT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03706577, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SATOSHIT movimentou-se -- na última hora e -0.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SatoshitCoin (SATOSHIT)

Capitalização de mercado $ 6.54K$ 6.54K $ 6.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.54K$ 6.54K $ 6.54K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

