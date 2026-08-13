Preço de Satoshi Cash Network hoje

O preço ao vivo de Satoshi Cash Network (SCASH) hoje é $ 0.052036, com uma variação de 3.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCASH para USD é de $ 0.052036 por SCASH.

Satoshi Cash Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 366,140, com um fornecimento em circulação de 7.04M SCASH. Nas últimas 24 horas, SCASH foi negociado entre $ 0.04831656 (mínimo) e $ 0.05507 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.538881, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00368375.

No desempenho de curto prazo, SCASH movimentou-se +0.11% na última hora e +25.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15.88K.

Informações de mercado de Satoshi Cash Network (SCASH)

Capitalização de mercado $ 366.14K$ 366.14K $ 366.14K Volume (24h) $ 15.88K$ 15.88K $ 15.88K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 366.15K$ 366.15K $ 366.15K Fornecimento Circulante 7.04M 7.04M 7.04M Fornecimento total 7,036,350.0 7,036,350.0 7,036,350.0

A capitalização de mercado atual de Satoshi Cash Network é $ 366.14K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15.88K. A oferta em circulação de SCASH é 7.04M, com um fornecimento total de 7036350.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 366.15K.