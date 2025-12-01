Preço de Sato The Dog hoje

O preço ao vivo de Sato The Dog (SATO) hoje é --, com uma variação de 4.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SATO para USD é de -- por SATO.

Sato The Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 171,571, com um fornecimento em circulação de 420.69B SATO. Nas últimas 24 horas, SATO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SATO movimentou-se -0.18% na última hora e +5.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sato The Dog (SATO)

Capitalização de mercado $ 171.57K$ 171.57K $ 171.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 171.57K$ 171.57K $ 171.57K Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sato The Dog é $ 171.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SATO é 420.69B, com um fornecimento total de 420690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 171.57K.