O que é Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through [Socios.com](http://socios.com/), fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the [Socios.com](http://socios.com/) platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Quanto vale hoje o Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)? O preço ao vivo de SPFC em USD é 0.03154378 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SPFC para USD? $ 0.03154378 . Confira o O preço atual de SPFC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Sao Paulo FC Fan Token? A capitalização de mercado de SPFC é $ 150.88K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SPFC? O fornecimento circulante de SPFC é de 4.79M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SPFC? SPFC atingiu um preço máximo histórico de 2.33 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SPFC? SPFC atingiu um preço minímo histórico de 0.0148642 USD . Qual é o volume de negociação de SPFC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SPFC é -- USD . SPFC vai subir ainda este ano? SPFC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SPFC para uma análise mais detalhada.

