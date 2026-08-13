Preço de Sandisk Corporation xStock hoje

O preço ao vivo de Sandisk Corporation xStock (SNDKX) hoje é $ 1,341.2, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SNDKX para USD é de $ 1,341.2 por SNDKX.

Sandisk Corporation xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,846,021, com um fornecimento em circulação de 8.83K SNDKX. Nas últimas 24 horas, SNDKX foi negociado entre $ 1,341.2 (mínimo) e $ 1,388.33 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 16,187,595, enquanto a mínima histórica foi de $ 892.27.

No desempenho de curto prazo, SNDKX movimentou-se -0.91% na última hora e +9.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 625.57K.

Informações de mercado de Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

Capitalização de mercado $ 11.85M$ 11.85M $ 11.85M Volume (24h) $ 625.57K$ 625.57K $ 625.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.63M$ 90.63M $ 90.63M Fornecimento Circulante 8.83K 8.83K 8.83K Fornecimento total ---- --

A capitalização de mercado atual de Sandisk Corporation xStock é $ 11.85M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 625.57K. A oferta em circulação de SNDKX é 8.83K, com um fornecimento total de . Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.63M.