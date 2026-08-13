Preço de Samoyedcoin hoje

O preço ao vivo de Samoyedcoin (SAMO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SAMO para USD é de $ 0 por SAMO.

Samoyedcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,429,527, com um fornecimento em circulação de 5.74B SAMO. Nas últimas 24 horas, SAMO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.236987, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SAMO movimentou-se +0.07% na última hora e +3.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.27K.

Informações de mercado de Samoyedcoin (SAMO)

Capitalização de mercado $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Volume (24h) $ 4.27K$ 4.27K $ 4.27K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Fornecimento Circulante 5.74B 5.74B 5.74B Fornecimento total 5,736,255,390.670668 5,736,255,390.670668 5,736,255,390.670668

A capitalização de mercado atual de Samoyedcoin é $ 1.43M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.27K. A oferta em circulação de SAMO é 5.74B, com um fornecimento total de 5736255390.670668. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.43M.