Preço de Salesforce xStock hoje

O preço ao vivo de Salesforce xStock (CRMX) hoje é $ 196.53, com uma variação de 1.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRMX para USD é de $ 196.53 por CRMX.

Salesforce xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 266,646, com um fornecimento em circulação de 1.36K CRMX. Nas últimas 24 horas, CRMX foi negociado entre $ 192.46 (mínimo) e $ 196.54 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 775.62, enquanto a mínima histórica foi de $ 55.42.

No desempenho de curto prazo, CRMX movimentou-se +0.01% na última hora e +6.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 38.89.

Informações de mercado de Salesforce xStock (CRMX)

Capitalização de mercado $ 266.65K$ 266.65K $ 266.65K Volume (24h) $ 38.89$ 38.89 $ 38.89 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.36M$ 90.36M $ 90.36M Fornecimento Circulante 1.36K 1.36K 1.36K Fornecimento total 459,767.9246334121 459,767.9246334121 459,767.9246334121

A capitalização de mercado atual de Salesforce xStock é $ 266.65K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 38.89. A oferta em circulação de CRMX é 1.36K, com um fornecimento total de 459767.9246334121. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.36M.