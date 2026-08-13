Preço de Salesforce xStock (CRMX)
O preço ao vivo de Salesforce xStock (CRMX) hoje é $ 196.53, com uma variação de 1.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRMX para USD é de $ 196.53 por CRMX.
Salesforce xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 266,646, com um fornecimento em circulação de 1.36K CRMX. Nas últimas 24 horas, CRMX foi negociado entre $ 192.46 (mínimo) e $ 196.54 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 775.62, enquanto a mínima histórica foi de $ 55.42.
No desempenho de curto prazo, CRMX movimentou-se +0.01% na última hora e +6.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 38.89.
A capitalização de mercado atual de Salesforce xStock é $ 266.65K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 38.89. A oferta em circulação de CRMX é 1.36K, com um fornecimento total de 459767.9246334121. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.36M.
+0.01%
+1.12%
+6.07%
+6.07%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Salesforce xStock em USD foi de $ +2.18.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Salesforce xStock em USD foi de $ +30.6530592420.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Salesforce xStock em USD foi de $ +31.3639868640.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Salesforce xStock em USD foi de $ -0.0032296712113.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +2.18
|+1.12%
|30 dias
|$ +30.6530592420
|+15.60%
|60 dias
|$ +31.3639868640
|+15.96%
|90 dias
|$ -0.0032296712113
|-0.00%
Em 2040, o preço de Salesforce xStock pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de Salesforce xStock?
Salesforce xStock está avaliado em R$984.8079262813734000, com uma variação de 1.12% hoje.
Quão rápido a comunidade de CRMX está crescendo?
Há atualmente -- detentores, e aumentos nesse número frequentemente indicam maior adoção, comunidades em expansão e um engajamento mais amplo na rede.
Como a demanda afeta o preço de Salesforce xStock?
A demanda é influenciada por casos de uso, condições do mercado, sentimento dos investidores e seu papel no setor de Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem. Uma demanda maior pode acelerar a movimentação dos preços durante períodos de alto volume de negociação.
Qual é o volume de negociação de CRMX hoje?
Ele gerou R$-- em volume de negociação, mostrando participação ativa e liquidez saudável no mercado.
Como CRMX se compara ao seu desempenho histórico?
O seu ATH é R$3886.6164136893036000 e o ATL é R$277.7085191803476000, oferecendo contexto sobre ciclos anteriores de desempenho.
Quantos tokens estão em circulação?
Há 1356.73823745315 tokens em circulação, influenciando a disponibilidade, a capitalização de mercado e a avaliação de longo prazo.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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