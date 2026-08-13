Preço de Salary Cat hoje

O preço ao vivo de Salary Cat (SALARYCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 21,65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SALARYCAT para USD é de $ 0 por SALARYCAT.

Salary Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33 109, com um fornecimento em circulação de 965,52M SALARYCAT. Nas últimas 24 horas, SALARYCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SALARYCAT movimentou-se +4,78% na última hora e -25,79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Salary Cat (SALARYCAT)

Capitalização de mercado $ 33,11K$ 33,11K $ 33,11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33,11K$ 33,11K $ 33,11K Fornecimento Circulante 965,52M 965,52M 965,52M Fornecimento total 965 524 060,334988 965 524 060,334988 965 524 060,334988

A capitalização de mercado atual de Salary Cat é $ 33,11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SALARYCAT é 965,52M, com um fornecimento total de 965524060.334988. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33,11K.