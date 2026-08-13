Preço de Salamanca hoje

O preço ao vivo de Salamanca (DON) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DON para USD é de $ 0 por DON.

Salamanca ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 111,882, com um fornecimento em circulação de 1.00B DON. Nas últimas 24 horas, DON foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00851919, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DON movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 26.96.

Informações de mercado de Salamanca (DON)

Capitalização de mercado $ 111.88K$ 111.88K $ 111.88K Volume (24h) $ 26.96$ 26.96 $ 26.96 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 111.88K$ 111.88K $ 111.88K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Salamanca é $ 111.88K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 26.96. A oferta em circulação de DON é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 111.88K.