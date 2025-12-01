Preço de Sakai Vault hoje

O preço ao vivo de Sakai Vault (SAKAI) hoje é $ 0.02812474, com uma variação de 1.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SAKAI para USD é de $ 0.02812474 por SAKAI.

Sakai Vault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 101,426, com um fornecimento em circulação de 3.59M SAKAI. Nas últimas 24 horas, SAKAI foi negociado entre $ 0.02669522 (mínimo) e $ 0.02855667 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 12.21, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02669522.

No desempenho de curto prazo, SAKAI movimentou-se +0.00% na última hora e -0.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sakai Vault (SAKAI)

Capitalização de mercado $ 101.43K$ 101.43K $ 101.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 225.79K$ 225.79K $ 225.79K Fornecimento Circulante 3.59M 3.59M 3.59M Fornecimento total 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sakai Vault é $ 101.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SAKAI é 3.59M, com um fornecimento total de 8000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 225.79K.