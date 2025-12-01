Preço de Sailana Inu hoje

O preço ao vivo de Sailana Inu (SAILANA) hoje é --, com uma variação de 7.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SAILANA para USD é de -- por SAILANA.

Sailana Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 163,509, com um fornecimento em circulação de 999.98M SAILANA. Nas últimas 24 horas, SAILANA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00160813, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SAILANA movimentou-se -0.20% na última hora e +33.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sailana Inu (SAILANA)

Capitalização de mercado $ 163.51K$ 163.51K $ 163.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 163.51K$ 163.51K $ 163.51K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,982,019.4120643 999,982,019.4120643 999,982,019.4120643

