Preço de SAIKO INU hoje

O preço ao vivo de SAIKO INU (SAIKO) hoje é $ 0, com uma variação de 3.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SAIKO para USD é de $ 0 por SAIKO.

SAIKO INU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 234,916, com um fornecimento em circulação de 1.00T SAIKO. Nas últimas 24 horas, SAIKO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SAIKO movimentou-se +0.10% na última hora e -17.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SAIKO INU (SAIKO)

Capitalização de mercado $ 234.92K$ 234.92K $ 234.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 234.92K$ 234.92K $ 234.92K Fornecimento Circulante 1.00T 1.00T 1.00T Fornecimento total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SAIKO INU é $ 234.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SAIKO é 1.00T, com um fornecimento total de 1000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 234.92K.