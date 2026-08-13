Qual é o preço em tempo real de Safevano Wallet hoje?

O preço atual de Safevano Wallet está em R$0.042860917501934052000, com uma variação de -5.69% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para SAFEVANO?

SAFEVANO foi negociado entre R$0.0406017672170681568000 e R$0.0462174724367547672000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Safevano Wallet está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica SAFEVANO está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que SAFEVANO está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Safevano Wallet?

Com uma capitalização de mercado de R$471443.03322853596000, Safevano Wallet ocupa a posição #5908, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial SAFEVANO tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Safevano Wallet se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.33212275248564162000, enquanto o ATL é de R$0.0345204918328733166000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de SAFEVANO?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (11000000.0 tokens), o desempenho da categoria dentro de Robinhood Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.