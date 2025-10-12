Tokenomics de S3NSE AI (S3NSE)
Tokenomics e análise de preços de S3NSE AI (S3NSE)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de S3NSE AI (S3NSE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre S3NSE AI (S3NSE)
S3nseAI - Enterprise-Grade AI Trading Signal Platform Purpose & Function: S3nseAI is a sophisticated, institutional-quality cryptocurrency trading platform that leverages advanced artificial intelligence to generate, analyze, and execute high-precision trading signals. The platform serves professional traders, institutional clients, and serious retail investors seeking algorithmic trading advantages in volatile crypto markets.
Core Utility & Value Proposition: The platform combines multiple AI models, real-time market data analysis, and automated risk management to deliver actionable trading intelligence. Users receive AI-generated trading signals with confidence scores (typically 60-95% accuracy), complete with entry points, stop-loss levels, take-profit targets, and comprehensive market reasoning. The system processes over 50 technical indicators, sentiment analysis from news sources, and historical pattern recognition to produce institutional-grade trading recommendations.
Tokenomics de S3NSE AI (S3NSE): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de S3NSE AI (S3NSE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens S3NSE que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens S3NSE podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do S3NSE, explore o preço em tempo real do token S3NSE!
