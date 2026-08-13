Preço de RZTO hoje

O preço ao vivo de RZTO (RZTO) hoje é $ 0, com uma variação de 15.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RZTO para USD é de $ 0 por RZTO.

RZTO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 254,455, com um fornecimento em circulação de 10.00B RZTO. Nas últimas 24 horas, RZTO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0093851, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RZTO movimentou-se -1.48% na última hora e +2.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RZTO (RZTO)

Capitalização de mercado $ 254.46K$ 254.46K $ 254.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 254.46K$ 254.46K $ 254.46K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de RZTO é $ 254.46K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RZTO é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 254.46K.