Preço de rwog hoje

O preço ao vivo de rwog (RWOG) hoje é $ 0, com uma variação de 7.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RWOG para USD é de $ 0 por RWOG.

rwog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,473, com um fornecimento em circulação de 1.00B RWOG. Nas últimas 24 horas, RWOG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RWOG movimentou-se -0.79% na última hora e +107.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de rwog (RWOG)

Capitalização de mercado $ 27.47K$ 27.47K $ 27.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.47K$ 27.47K $ 27.47K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de rwog é $ 27.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RWOG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.47K.