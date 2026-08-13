Preço de Russell 2000 xStock hoje

O preço ao vivo de Russell 2000 xStock (IWMX) hoje é $ 300.75, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IWMX para USD é de $ 300.75 por IWMX.

Russell 2000 xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 617,018, com um fornecimento em circulação de 2.05K IWMX. Nas últimas 24 horas, IWMX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 799.42, enquanto a mínima histórica foi de $ 89.07.

No desempenho de curto prazo, IWMX movimentou-se -- na última hora e -1.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 245.46.

Informações de mercado de Russell 2000 xStock (IWMX)

Capitalização de mercado $ 617.02K$ 617.02K $ 617.02K Volume (24h) $ 245.46$ 245.46 $ 245.46 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 103.11M$ 103.11M $ 103.11M Fornecimento Circulante 2.05K 2.05K 2.05K Fornecimento total 342,857.0314825203 342,857.0314825203 342,857.0314825203

A capitalização de mercado atual de Russell 2000 xStock é $ 617.02K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 245.46. A oferta em circulação de IWMX é 2.05K, com um fornecimento total de 342857.0314825203. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 103.11M.