Preço de Running Away Balloon hoje

O preço ao vivo de Running Away Balloon (BALLOON) hoje é $ 0, com uma variação de 6.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BALLOON para USD é de $ 0 por BALLOON.

Running Away Balloon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 59,137, com um fornecimento em circulação de 999.94M BALLOON. Nas últimas 24 horas, BALLOON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BALLOON movimentou-se -1.02% na última hora e -2.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Running Away Balloon (BALLOON)

Capitalização de mercado $ 59.14K$ 59.14K $ 59.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 59.14K$ 59.14K $ 59.14K Fornecimento Circulante 999.94M 999.94M 999.94M Fornecimento total 999,938,604.537432 999,938,604.537432 999,938,604.537432

A capitalização de mercado atual de Running Away Balloon é $ 59.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BALLOON é 999.94M, com um fornecimento total de 999938604.537432. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 59.14K.