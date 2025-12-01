Preço de Rugflip hoje

O preço ao vivo de Rugflip (RFLIP) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RFLIP para USD é de -- por RFLIP.

Rugflip ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,428.37, com um fornecimento em circulação de 989.95M RFLIP. Nas últimas 24 horas, RFLIP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RFLIP movimentou-se -- na última hora e -1.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rugflip (RFLIP)

Capitalização de mercado $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K Fornecimento Circulante 989.95M 989.95M 989.95M Fornecimento total 989,949,574.908335 989,949,574.908335 989,949,574.908335

A capitalização de mercado atual de Rugflip é $ 4.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RFLIP é 989.95M, com um fornecimento total de 989949574.908335. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.43K.