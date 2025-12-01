Preço de rudi hoje

O preço ao vivo de rudi (RUDI) hoje é --, com uma variação de 1.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RUDI para USD é de -- por RUDI.

rudi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 80,337, com um fornecimento em circulação de 999.30M RUDI. Nas últimas 24 horas, RUDI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01784483, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RUDI movimentou-se -0.90% na última hora e +6.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de rudi (RUDI)

Capitalização de mercado $ 80.34K$ 80.34K $ 80.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 80.34K$ 80.34K $ 80.34K Fornecimento Circulante 999.30M 999.30M 999.30M Fornecimento total 999,304,572.142708 999,304,572.142708 999,304,572.142708

A capitalização de mercado atual de rudi é $ 80.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RUDI é 999.30M, com um fornecimento total de 999304572.142708. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 80.34K.