Preço de ROXONN hoje

O preço ao vivo de ROXONN (ROXN) hoje é $ 0.00123555, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROXN para USD é de $ 0.00123555 por ROXN.

ROXONN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,451, com um fornecimento em circulação de 18.17M ROXN. Nas últimas 24 horas, ROXN foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00488486, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00102346.

No desempenho de curto prazo, ROXN movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.47.

Informações de mercado de ROXONN (ROXN)

Capitalização de mercado $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K Volume (24h) $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Fornecimento Circulante 18.17M 18.17M 18.17M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ROXONN é $ 22.45K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.47. A oferta em circulação de ROXN é 18.17M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.24M.