Informações de preço de Rowan Coin (RWN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00185122 $ 0.00185122 $ 0.00185122 Mínimo 24h $ 0.00185344 $ 0.00185344 $ 0.00185344 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00185122$ 0.00185122 $ 0.00185122 Máximo 24h $ 0.00185344$ 0.00185344 $ 0.00185344 Máximo histórico $ 0.364176$ 0.364176 $ 0.364176 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.08% Variação de Preço (7d) -7.45% Variação de Preço (7d) -7.45%

O preço em tempo real de Rowan Coin (RWN) é $0.00185187. Nas últimas 24 horas, RWN foi negociado entre a mínima de $ 0.00185122 e a máxima de $ 0.00185344, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RWN é $ 0.364176, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RWN variou -- na última hora, -0.08% nas últimas 24 horas e -7.45% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Rowan Coin (RWN)

Capitalização de mercado $ 361.12K$ 361.12K $ 361.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Fornecimento Circulante 195.00M 195.00M 195.00M Fornecimento total 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Rowan Coin é $ 361.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RWN é 195.00M, com um fornecimento total de 545000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.01M.