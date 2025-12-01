Preço de ROOKIE CARD hoje

O preço ao vivo de ROOKIE CARD (ROOKIE) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROOKIE para USD é de -- por ROOKIE.

ROOKIE CARD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,332.71, com um fornecimento em circulação de 999.92M ROOKIE. Nas últimas 24 horas, ROOKIE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROOKIE movimentou-se -- na última hora e -5.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ROOKIE CARD (ROOKIE)

Capitalização de mercado $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K Fornecimento Circulante 999.92M 999.92M 999.92M Fornecimento total 999,922,979.721958 999,922,979.721958 999,922,979.721958

A capitalização de mercado atual de ROOKIE CARD é $ 11.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROOKIE é 999.92M, com um fornecimento total de 999922979.721958. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.33K.