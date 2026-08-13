Preço de ROME Stablecoin hoje

O preço ao vivo de ROME Stablecoin (ROME) hoje é $ 1.003, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROME para USD é de $ 1.003 por ROME.

ROME Stablecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,198,618, com um fornecimento em circulação de 403.73K ROME. Nas últimas 24 horas, ROME foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.35, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.569602.

No desempenho de curto prazo, ROME movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 26.12.

Informações de mercado de ROME Stablecoin (ROME)

Capitalização de mercado $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volume (24h) $ 26.12$ 26.12 $ 26.12 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.20T$ 1.20T $ 1.20T Fornecimento Circulante 403.73K 403.73K 403.73K Fornecimento total 403,725.094899 403,725.094899 403,725.094899

A capitalização de mercado atual de ROME Stablecoin é $ 1.20M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 26.12. A oferta em circulação de ROME é 403.73K, com um fornecimento total de 403725.094899. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.20T.