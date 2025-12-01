Preço de Rollback hoje

O preço ao vivo de Rollback (ROLL) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROLL para USD é de -- por ROLL.

Rollback ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,861.22, com um fornecimento em circulação de 10.00M ROLL. Nas últimas 24 horas, ROLL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02976526, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROLL movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rollback (ROLL)

Capitalização de mercado $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Rollback é $ 4.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROLL é 10.00M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.86K.