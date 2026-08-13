Preço de RogueAI hoje

O preço ao vivo de RogueAI (ROGUEAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROGUEAI para USD é de $ 0 por ROGUEAI.

RogueAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 94,870, com um fornecimento em circulação de 100.00B ROGUEAI. Nas últimas 24 horas, ROGUEAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROGUEAI movimentou-se +0.15% na última hora e -2.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RogueAI (ROGUEAI)

Capitalização de mercado $ 94.87K$ 94.87K $ 94.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 94.87K$ 94.87K $ 94.87K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de RogueAI é $ 94.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROGUEAI é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 94.87K.