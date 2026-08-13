Preço de Rogue AI hoje

O preço ao vivo de Rogue AI (RAI) hoje é $ 0, com uma variação de 2.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RAI para USD é de $ 0 por RAI.

Rogue AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,733, com um fornecimento em circulação de 999.95M RAI. Nas últimas 24 horas, RAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00144283, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RAI movimentou-se +0.23% na última hora e +28.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rogue AI (RAI)

Capitalização de mercado $ 35.73K$ 35.73K $ 35.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.73K$ 35.73K $ 35.73K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,947,810.789558 999,947,810.789558 999,947,810.789558

A capitalização de mercado atual de Rogue AI é $ 35.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RAI é 999.95M, com um fornecimento total de 999947810.789558. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.73K.