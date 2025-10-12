Informações de preço de Roco Finance (ROCO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00897254 $ 0.00897254 $ 0.00897254 Mínimo 24h $ 0.0102658 $ 0.0102658 $ 0.0102658 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00897254$ 0.00897254 $ 0.00897254 Máximo 24h $ 0.0102658$ 0.0102658 $ 0.0102658 Máximo histórico $ 6.32$ 6.32 $ 6.32 Menor preço $ 0.00669942$ 0.00669942 $ 0.00669942 Variação de Preço (1h) -0.33% Alteração de Preço (1D) +13.14% Variação de Preço (7d) +5.95% Variação de Preço (7d) +5.95%

O preço em tempo real de Roco Finance (ROCO) é $0.01023132. Nas últimas 24 horas, ROCO foi negociado entre a mínima de $ 0.00897254 e a máxima de $ 0.0102658, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ROCO é $ 6.32, enquanto o mais baixo é $ 0.00669942.

Em termos de desempenho de curto prazo, ROCO variou -0.33% na última hora, +13.14% nas últimas 24 horas e +5.95% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Roco Finance (ROCO)

Capitalização de mercado $ 956.07K$ 956.07K $ 956.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Fornecimento Circulante 93.50M 93.50M 93.50M Fornecimento total 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

A capitalização de mercado atual de Roco Finance é $ 956.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROCO é 93.50M, com um fornecimento total de 99552583.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.02M.