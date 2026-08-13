Preço de Roblox xStock hoje

O preço ao vivo de Roblox xStock (RBLXX) hoje é $ 35.72, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RBLXX para USD é de $ 35.72 por RBLXX.

Roblox xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 121,228, com um fornecimento em circulação de 3.39K RBLXX. Nas últimas 24 horas, RBLXX foi negociado entre $ 35.71 (mínimo) e $ 35.73 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 57.05, enquanto a mínima histórica foi de $ 35.71.

No desempenho de curto prazo, RBLXX movimentou-se -- na última hora e -3.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 27.31.

Informações de mercado de Roblox xStock (RBLXX)

Capitalização de mercado $ 121.23K$ 121.23K $ 121.23K Volume (24h) $ 27.31$ 27.31 $ 27.31 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.76M$ 47.76M $ 47.76M Fornecimento Circulante 3.39K 3.39K 3.39K Fornecimento total 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341

A capitalização de mercado atual de Roblox xStock é $ 121.23K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 27.31. A oferta em circulação de RBLXX é 3.39K, com um fornecimento total de 1337044.016037341. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.76M.