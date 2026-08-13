Preço de ROBINHOODIES hoje

O preço ao vivo de ROBINHOODIES (ROBINHOODIES) hoje é $ 0, com uma variação de 4.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROBINHOODIES para USD é de $ 0 por ROBINHOODIES.

ROBINHOODIES ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,939.05, com um fornecimento em circulação de 904.17M ROBINHOODIES. Nas últimas 24 horas, ROBINHOODIES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROBINHOODIES movimentou-se -0.20% na última hora e -34.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ROBINHOODIES (ROBINHOODIES)

Capitalização de mercado $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Fornecimento Circulante 904.17M 904.17M 904.17M Fornecimento total 904,168,957.3081616 904,168,957.3081616 904,168,957.3081616

A capitalização de mercado atual de ROBINHOODIES é $ 10.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROBINHOODIES é 904.17M, com um fornecimento total de 904168957.3081616. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.10K.