Preço de ROBIN THE HOODINI hoje

O preço ao vivo de ROBIN THE HOODINI (HOODINI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOODINI para USD é de $ 0 por HOODINI.

ROBIN THE HOODINI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,663, com um fornecimento em circulação de 100.00B HOODINI. Nas últimas 24 horas, HOODINI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOODINI movimentou-se +0.78% na última hora e +1.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ROBIN THE HOODINI (HOODINI)

Capitalização de mercado $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ROBIN THE HOODINI é $ 32.66K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOODINI é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.66K.