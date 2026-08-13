Qual é o preço atual de Robin Hood?

Robin Hood está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 10.61% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como FOX se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 10.61% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se FOX está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Robin Hood está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

No segmento Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, FOX demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Robin Hood hoje?

A capitalização de mercado de R$3778704.95644374630000 coloca FOX no ranking #3127, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente FOX está sendo negociado?

Robin Hood gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de FOX?

Com 1000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.