Preço de Robert hoje

O preço ao vivo de Robert (ROBERT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROBERT para USD é de -- por ROBERT.

Robert ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,821.4, com um fornecimento em circulação de 100.00M ROBERT. Nas últimas 24 horas, ROBERT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00258802, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROBERT movimentou-se -- na última hora e +3.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Robert (ROBERT)

Capitalização de mercado $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

