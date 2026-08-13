Preço de ROAI Scalper hoje

O preço ao vivo de ROAI Scalper (ROAI) hoje é $ 0.0102294, com uma variação de 4.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROAI para USD é de $ 0.0102294 por ROAI.

ROAI Scalper ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 971,793, com um fornecimento em circulação de 95.00M ROAI. Nas últimas 24 horas, ROAI foi negociado entre $ 0.01021808 (mínimo) e $ 0.01066137 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01432581, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0026674.

No desempenho de curto prazo, ROAI movimentou-se -- na última hora e -8.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.61K.

Informações de mercado de ROAI Scalper (ROAI)

Capitalização de mercado $ 971.79K$ 971.79K $ 971.79K Volume (24h) $ 1.61K$ 1.61K $ 1.61K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Fornecimento Circulante 95.00M 95.00M 95.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ROAI Scalper é $ 971.79K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.61K. A oferta em circulação de ROAI é 95.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.02M.