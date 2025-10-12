Informações de preço de Rizzcoin (RIZZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00150416$ 0.00150416 $ 0.00150416 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.47% Alteração de Preço (1D) -2.77% Variação de Preço (7d) -36.13% Variação de Preço (7d) -36.13%

O preço em tempo real de Rizzcoin (RIZZ) é --. Nas últimas 24 horas, RIZZ foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RIZZ é $ 0.00150416, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RIZZ variou -0.47% na última hora, -2.77% nas últimas 24 horas e -36.13% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Rizzcoin (RIZZ)

Capitalização de mercado $ 18.87K$ 18.87K $ 18.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.87K$ 18.87K $ 18.87K Fornecimento Circulante 999.32M 999.32M 999.32M Fornecimento total 999,320,921.406732 999,320,921.406732 999,320,921.406732

A capitalização de mercado atual de Rizzcoin é $ 18.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RIZZ é 999.32M, com um fornecimento total de 999320921.406732. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.87K.