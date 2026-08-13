Preço de RIV Coin hoje

O preço ao vivo de RIV Coin (RIV) hoje é $ 0.00336293, com uma variação de 6.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIV para USD é de $ 0.00336293 por RIV.

RIV Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,098,171, com um fornecimento em circulação de 2.11B RIV. Nas últimas 24 horas, RIV foi negociado entre $ 0.00306672 (mínimo) e $ 0.00336398 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04727658, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RIV movimentou-se +1.32% na última hora e +4.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 425.19K.

Informações de mercado de RIV Coin (RIV)

Capitalização de mercado $ 7.10M$ 7.10M $ 7.10M Volume (24h) $ 425.19K$ 425.19K $ 425.19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.27M$ 30.27M $ 30.27M Fornecimento Circulante 2.11B 2.11B 2.11B Fornecimento total 8,999,998,307.847576 8,999,998,307.847576 8,999,998,307.847576

A capitalização de mercado atual de RIV Coin é $ 7.10M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 425.19K. A oferta em circulação de RIV é 2.11B, com um fornecimento total de 8999998307.847576. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.27M.