Preço de Ripe DAO Governance Token hoje

O preço ao vivo de Ripe DAO Governance Token (RIPE) hoje é $ 1.1, com uma variação de 0.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIPE para USD é de $ 1.1 por RIPE.

Ripe DAO Governance Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,344,547, com um fornecimento em circulação de 1.22M RIPE. Nas últimas 24 horas, RIPE foi negociado entre $ 1.083 (mínimo) e $ 1.1 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 42.92, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.012.

No desempenho de curto prazo, RIPE movimentou-se +0.22% na última hora e +3.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Capitalização de mercado $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.10B$ 1.10B $ 1.10B Fornecimento Circulante 1.22M 1.22M 1.22M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ripe DAO Governance Token é $ 1.34M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RIPE é 1.22M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.10B.