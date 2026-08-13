Qual é o preço atual de Rip Cars?

Rip Cars (CARS) está sendo negociado a R$0.27502263382703352000, refletindo uma variação de preço de -0.86% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel Rip Cars desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Solana Ecosystem,MetaDAO Launchpad, CARS frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente CARS está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, CARS registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de Rip Cars?

Hoje há 12899786.641216 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de CARS?

Rip Cars atualmente ocupa a posição de número #3225 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$3548024.48584707900000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como Rip Cars se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de -0.86% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como Rip Cars se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Solana Ecosystem,MetaDAO Launchpad, CARS demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.