Preço de Riot Platforms xStock hoje

O preço ao vivo de Riot Platforms xStock (RIOTX) hoje é $ 9.99, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIOTX para USD é de $ 9.99 por RIOTX.

Riot Platforms xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 58,859, com um fornecimento em circulação de 5.92K RIOTX. Nas últimas 24 horas, RIOTX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 44.97, enquanto a mínima histórica foi de $ 9.99.

No desempenho de curto prazo, RIOTX movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Riot Platforms xStock (RIOTX)

Capitalização de mercado $ 58.86K$ 58.86K $ 58.86K Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 55.95M$ 55.95M $ 55.95M Fornecimento Circulante 5.92K 5.92K 5.92K Fornecimento total 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626

A capitalização de mercado atual de Riot Platforms xStock é $ 58.86K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de RIOTX é 5.92K, com um fornecimento total de 5599172.101744626. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 55.95M.