Preço de Ringfence hoje

O preço ao vivo de Ringfence (RING) hoje é --, com uma variação de 0.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RING para USD é de -- por RING.

Ringfence ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,295, com um fornecimento em circulação de 51.35M RING. Nas últimas 24 horas, RING foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00631812, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RING movimentou-se +0.30% na última hora e +35.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ringfence (RING)

Capitalização de mercado $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 687.34K$ 687.34K $ 687.34K Fornecimento Circulante 51.35M 51.35M 51.35M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

