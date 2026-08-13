Preço de Rigby hoje

O preço ao vivo de Rigby (RIGBY) hoje é $ 0, com uma variação de 13.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIGBY para USD é de $ 0 por RIGBY.

Rigby ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,393.73, com um fornecimento em circulação de 999.81M RIGBY. Nas últimas 24 horas, RIGBY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RIGBY movimentou-se +14.66% na última hora e -30.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rigby (RIGBY)

Capitalização de mercado $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K Fornecimento Circulante 999.81M 999.81M 999.81M Fornecimento total 999,810,786.854219 999,810,786.854219 999,810,786.854219

A capitalização de mercado atual de Rigby é $ 17.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RIGBY é 999.81M, com um fornecimento total de 999810786.854219. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.39K.