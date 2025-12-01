Preço de Ricky The Raccoon hoje

O preço ao vivo de Ricky The Raccoon (RICKY) hoje é --, com uma variação de 0.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RICKY para USD é de -- por RICKY.

Ricky The Raccoon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,134.37, com um fornecimento em circulação de 1.00B RICKY. Nas últimas 24 horas, RICKY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00478606, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RICKY movimentou-se -0.00% na última hora e -0.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ricky The Raccoon (RICKY)

Capitalização de mercado $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

