Qual é o preço atual de Rich Quack?

Rich Quack está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 1.71% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como QUACK se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 1.71% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se QUACK está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Rich Quack está se saindo em comparação com tokens da categoria BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Launchpad,Meme,Solana Meme?

No segmento BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Launchpad,Meme,Solana Meme, QUACK demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Rich Quack hoje?

A capitalização de mercado de R$6196943.83869213294000 coloca QUACK no ranking #2664, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente QUACK está sendo negociado?

Rich Quack gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de QUACK?

Com 4.435454309473764e+16 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.