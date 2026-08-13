Qual é o preço atual de mercado de Rich Kids of TAO?

Rich Kids of TAO está avaliado em R$7.2158113969632000, com uma variação de 4.59% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui SN110?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de SN110. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Rich Kids of TAO em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de SN110?

A oferta circulante é de 2603591.459998986, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Rich Kids of TAO?

Rich Kids of TAO gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta SN110 em relação aos concorrentes da Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets?

Comparado a outros ativos no segmento Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, o impulso de SN110 é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.