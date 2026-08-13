Preço de RIBBIT ZYGO THE FROG hoje

O preço ao vivo de RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) hoje é $ 0, com uma variação de 2.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIBBIT para USD é de $ 0 por RIBBIT.

RIBBIT ZYGO THE FROG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 75,238, com um fornecimento em circulação de 999.97M RIBBIT. Nas últimas 24 horas, RIBBIT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RIBBIT movimentou-se -1.68% na última hora e +57.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT)

Capitalização de mercado $ 75.24K$ 75.24K $ 75.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 75.24K$ 75.24K $ 75.24K Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,971,098.244497 999,971,098.244497 999,971,098.244497

A capitalização de mercado atual de RIBBIT ZYGO THE FROG é $ 75.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RIBBIT é 999.97M, com um fornecimento total de 999971098.244497. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 75.24K.