Preço de Ribbit on Base hoje

O preço ao vivo de Ribbit on Base (RIBBIT) hoje é $ 0.00001936, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIBBIT para USD é de $ 0.00001936 por RIBBIT.

Ribbit on Base ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,361.89, com um fornecimento em circulação de 1.00B RIBBIT. Nas últimas 24 horas, RIBBIT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00050938, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001566.

No desempenho de curto prazo, RIBBIT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ribbit on Base (RIBBIT)

Capitalização de mercado $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

