Preço de rHYPURR hoje

O preço ao vivo de rHYPURR (RHYPURR) hoje é $ 2.32, com uma variação de 2.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RHYPURR para USD é de $ 2.32 por RHYPURR.

rHYPURR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 713,315, com um fornecimento em circulação de 307.28K RHYPURR. Nas últimas 24 horas, RHYPURR foi negociado entre $ 2.28 (mínimo) e $ 2.34 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.8, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01893214.

No desempenho de curto prazo, RHYPURR movimentou-se -- na última hora e +1.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 42.20.

Informações de mercado de rHYPURR (RHYPURR)

Capitalização de mercado $ 713.32K$ 713.32K $ 713.32K Volume (24h) $ 42.20$ 42.20 $ 42.20 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 713.32K$ 713.32K $ 713.32K Fornecimento Circulante 307.28K 307.28K 307.28K Fornecimento total 307,283.2403213836 307,283.2403213836 307,283.2403213836

A capitalização de mercado atual de rHYPURR é $ 713.32K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 42.20. A oferta em circulação de RHYPURR é 307.28K, com um fornecimento total de 307283.2403213836. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 713.32K.